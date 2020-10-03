Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın karizması büyüledi!

Onur Tuna, Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu luğu ile göz dolduran Onur Tuna'nın karizması da sosyal medyayı salladı. All Magazine dergisinin kapağında yer alan Onur Tuna “Özgür ruhu ile hem ekranda hem sinemada yükseliyor” cümlesi ile tanıtıldı.

Mucize Doktor dizisine veda eden Özge Özder de eski rol arkadaşını alkış emojisi ile tebrik etti. Onur Tuna, karizmatik pozlarıyla hayranlarından da büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım: