03 Ekim 2020 Cumartesi 15:11 | Son Güncelleme:
Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın karizması büyüledi!
Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman karakteri ile büyük beğeni kazanan Onur Tuna'nın karizması sosyal medyayı salladı. Onur Tuna, son yılların en başarılı oyuncuları arasında yer alıyor. 2011 yılından bu yana oyunculuk yapmakta olan Tuna, önceki sezon Yasak Elma dizisinde Alihan karakteri ile göz doldurmuştu.
Onur Tuna, Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu luğu ile göz dolduran Onur Tuna'nın karizması da sosyal medyayı salladı. All Magazine dergisinin kapağında yer alan Onur Tuna “Özgür ruhu ile hem ekranda hem sinemada yükseliyor” cümlesi ile tanıtıldı.
Mucize Doktor dizisine veda eden Özge Özder de eski rol arkadaşını alkış emojisi ile tebrik etti. Onur Tuna, karizmatik pozlarıyla hayranlarından da büyük beğeni aldı.