Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimi şoke etti
Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı. Tuna'nın yıllar içindeki değişimi estetik sorularını akıllara getirdi.
Şimdilerde 'Mucize Doktor' dizisindeboy gösteren oyuncu Onur Tuna'nın eski fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Tuna'nın yıllar içerisindeki değişimini gösteren eski fotoğrafta yarım sakalları ve şimdiki halinden daha zayıf görünmesiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu.