Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,778
  • 6,3911
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı. Tuna'nın yıllar içindeki değişimi estetik sorularını akıllara getirdi.

Şimdilerde 'Mucize Doktor' dizisindeboy gösteren oyuncu Onur Tuna'nın eski fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Tuna'nın yıllar içerisindeki değişimini gösteren eski fotoğrafta yarım sakalları ve şimdiki halinden daha zayıf görünmesiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun estetik yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu.


Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'nın eski fotoğrafı ortaya çıktı!
Burcu Özberk'ten aşk iddialarına açıklama
Ünlü oyuncu hafızasını sildirdiğini itiraf etti!
Zuhal Topal'dan Acun Ilıcalı'ya tepki geldi!
'Allah'ın emri Peygamberin kavliyle istedim'
<p>´Çok badireler atlattı´ cümlesindeki ´badire´ ne demektir? ´Akıl var, izan var´ deyiminde geçen ´

En Çok Şehir Hangi Coğrafi Bölgemizdedir? #MaksatYarışmakOlsun

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Lanetli mezar! Oraya giden herkes ölüyor

Muğla'da satışa çıkarıldı! Bir kase çorbası 350 dolar