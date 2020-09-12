Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın 'Benden Ne Olur' imajı belli oldu

Benden Ne Olur filminde Hazal Kaya ile başrolleri paylaşan Onur Tuna filmde Soner karakterini canlandıracak. Yasak Elma ve Mucize Doktor dizileriyle büyük çıkış yakalayan yakışıklı şu sıralar iki sette birden yer alıyor. Yaz aylarında şekillenen projenin çekimleri kısa bir süre önce başladı.



Aslı Kızmaz’ın aynı isimli romanından uyarlanan filmde Hazal Kaya, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Enis Arıkan gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun yeni rolü ise hayranları tarafından merakla bekleniyor. Nasıl bir karakterle sinemaya geleceği bilinmeyen oyuncunun filmdeki isminin ise Soner olduğu öğrenildi.

Onur Tuna, Benden Ne Olur isimli filmin setinde, küçük çocuklarla çekilen bir fotoğrafını instagram sayfasından paylaştı. Onu ekranda Ferman rolüyle izlemeye hazırlananlara da küçük bir sürpriz oldu.

Doktor Ferman’dan sonra Soner karakterindeki performansı da merakla beklenen oyuncunun filmdeki imajı da fotoğrafa yansımış oldu.