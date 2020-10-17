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17 Ekim 2020 Cumartesi 15:50 | Son Güncelleme:

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna yeni imajıyla ilgi gördü

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna yeni imajıyla ilgi gördü

Fox Tv'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna yeni imajıyla ilgi gördü. Onur Tuna sosyal medyayı sık kullanan isimlerden. Karizmasını her fırsatta sergileyen oyuncu, yeni imajıyla fotoğrafını yayınladı.

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ferman karakteri ile büyük beğeni toplayan Onur Tuna yeni imajıyla ilgi gördü. 2011 yılından bu yana oyunculuk yapmakta olan Tuna, önceki sezon Yasak Elma dizisinde Alihan karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

All Magazine dergisine verdiği pozları son günlerde sıklıkla paylaşan oyuncu, binlerce de beğeni topluyor. Hayranlarının saçlarının bu halini çok beğendikleri Onur Tuna’ya ilgi de her geçen gün artıyor.

“Çıkmaz sokak no:5′ diye mesaj da bırakan başarılı oyuncuya gözleri nedeniyle “Maviş” diye hitap ediliyor. Bir takipçisi ise “Sözlükte karizmanın anlamına baksam sizin adınız çıkıyor” diye yorum bıraktı.

İşte Onur Tuna'nın yeni imajı...

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