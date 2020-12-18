Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan kadrodan ayrıldı! Haberi sosyal medyadan duyurdu

Koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi göre güzel oyuncu Seda Bakan cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor kadrosunda yer alan Seda Bakan’dan hayranlarını üzen haber geldi.

Yayınlandığı her bölümü ile ilgi odağı olan Mucize Doktor’un Ferda’sı Seda Bakan dizinin kadrosundan ayrıldı. Hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere’

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan Erel 10 Ekim 1985'te Gebze'de doğmuştur. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Özellikle Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda rolüyle tanınmıştır.

Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle popülerliğini arttırmıştır. TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye programının 2016 sezonunda juri üyeliği yapmıştır.

Oyuncu Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiştir.

YER ALDIĞI PROJELER HANGİLERİ?

ArifV216 (2018)

Bana Sevmeyi Anlat (2016-2017) (Leylâ)

Kara Bela (2015) (Burcu)

Kardeş Payı (2014-2015) (Feyyza)

Zaman Makinesi 1973 (2014) (Yasemin/Deniz)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011) (Eda Akkaya)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010-2013) (Eda Akkaya)

Şen Yuva (2010) (Oya)

Umut (2009) (Meryem)

Geniş Aile (2009) (Esma)

Makber (2009) (Güneş)

Adanalı (2008-2009) (Başak)

Pars: Narkoterör (2008) (Zülfiye – Zülüf)