Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar Masumlar Apartmanı'nda rol alacak!

Merve Dizdar, yeni sezonda Masumlar Apartmanı'nda rol alacak. Geçtiğimiz sezon Mucize Doktor dizisinde rol alan Merve Dizdar yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat verecek. Masumlar Apartmanı isimli dizide Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu ile birlikte başrolü paylaşacak.

Ezgi Mola’nın hayat vereceği Safiye ve Birkan Sokullu’nun canlandıracağı Han ile kardeş olan Gülben’e hayat veren Merve Dizdar, karakterini anlattı. Oyuncu, “Gülben, çaresizliği ve umudu aynı anda hissettiren bir karakter. Gülben’i tanıdığım için çok şanslıyım” diye konuştu.

Eltilerin Savaşı ve Alice Müzikali ile büyük çıkış yakalayan Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı’nda “Gülben” karakteri ile farklı bir çıkış yapacak. Gülben karakterinin çaresizliği ve umudu aynı anda hissettirdiğini söyleyen Dizdar, Gülben’le tanıştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Han’ın kız kardeşlerinden biri olan Gülben, tıpkı ablası Safiye gibi temizlik takıntılı bir kadın. Ancak onun sırları bununla sınırlı değil.