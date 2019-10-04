Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu ile sevgili mi? Ece Çeşmioğlu kimdir?

Mucize Doktor'un Alisi Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu ile sevgili mi? merak edilen konular arasında girdi. Mucize Doktor sayesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ölmez’in kiminle aşk yaşadığın merak ediliyor. Magazin kulislerinde Mucize Doktor dizisinin yıldızı Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile olan birlikteliği konuşuluyor. Ölmez, sevgilisini ulu orta yaşamaktansa birlikte görüntülenmekten kaçıyor. Mucize Doktor'un Alisi Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu ile sevgili mi, Ece Çeşmioğlu kimdir? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

TANER ÖLMEZ ECE ÇEŞMİOĞLU SEVGİLİ Mİ?

Mucize Doktor'un Alisi Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflar paylaştığı lakin yan yana görünmekten kaçındığı duyuruldu.İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Taner Ölmez, sevgilisini ulu orta yaşamaktansa birlikte görüntülenmekten kaçtığı söyleniyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynamıştır.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.

Genç oyuncu “İstanbul’un Altınları” dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. “Kapalı Çarşı” , “Kül ve Ateş” ile “Tatar Ramazan” dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise “Kayıp Şehir” dizisi ile olmuştur.



Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Dünyaca ünlü “The O.C.” dizisinin uyarlaması olan “Medcezir”de “Mert Serez” karakterini canlandırmıştır.

Aynı zamanda 2014 yılında “Katil Joe” tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla “Afife Jale Tiyatro Ödülü”ne layık görülmüştür.

2016 yılında ise “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizisinde “Genç Osman” karakterini canlandırmıştır. 2018’de ise online platformalarda yayınlanan “Dudullu Postası” adlı yapımda rol almıştır.