Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'e Latin Amerika'dan dev ödül!

Latin Amerika'da televizyon sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Produ Ödülleri Miami’de gerçekleştirildi. Taner Ölmez de, ödül alan isimler arasında yer aldı.

20’den fazla ülkeden ve 300’ü aşkın sektörün tanınmış isimlerinin jüride bulunduğu Produ Ödülleri’nde, FOX’un sevilen dizisi Mucize Doktor’un başrol oyuncusu Taner Ölmez 'En İyi Yabancı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

ONLİNE BAĞLANARAK MUTLULUĞU ANLATTI

Ölmez, törene online bağlanarak mutluluğunu dile getirdi, dizide emeği geçen herkese çok teşekkürlerini iletti.