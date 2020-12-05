05 Aralık 2020 Cumartesi 17:24 | Son Güncelleme:
Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez'e Latin Amerika'dan dev ödül!
Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, Latin Amerika'da televizyon sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Produ Ödülleri'nden birine sahip oldu. Törene online bağlanan Ölmez, mutluluğunu dile getirdi.
Latin Amerika'da televizyon sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Produ Ödülleri Miami’de gerçekleştirildi. Taner Ölmez de, ödül alan isimler arasında yer aldı.
20’den fazla ülkeden ve 300’ü aşkın sektörün tanınmış isimlerinin jüride bulunduğu Produ Ödülleri’nde, FOX’un sevilen dizisi Mucize Doktor’un başrol oyuncusu Taner Ölmez 'En İyi Yabancı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
ONLİNE BAĞLANARAK MUTLULUĞU ANLATTI
Ölmez, törene online bağlanarak mutluluğunu dile getirdi, dizide emeği geçen herkese çok teşekkürlerini iletti.