Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez aşka geldi! Sevgilisinin yeni yaşını böyle kutladı

Başarılı performansıyla son dönemde dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "İyi ki doğdun, iyi ki" notunu düştü.