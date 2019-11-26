Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez aşka geldi! Sevgilisinin yeni yaşını böyle kutladı
Mucize Doktor dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Ölmez'in paylaşımı beğeni topladı.
Başarılı performansıyla son dönemde dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "İyi ki doğdun, iyi ki" notunu düştü.