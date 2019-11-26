Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7403
  • 6,3277
  • 269.657
  • 105199
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez aşka geldi! Sevgilisinin yeni yaşını böyle kutladı

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez aşka geldi! Sevgilisinin yeni yaşını böyle kutladı

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez aşka geldi! Sevgilisinin yeni yaşını böyle kutladı

Mucize Doktor dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Ölmez'in paylaşımı beğeni topladı.

Başarılı performansıyla son dönemde dikkatleri üzerine çeken Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "İyi ki doğdun, iyi ki" notunu düştü.


Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Çağatay Ulusoy'un partneri Jessica May oldu
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Eşi yalanladı, Damla Ersubaşı ihanet iddialarını doğruladı!
Can Yaman'dan 'kurgu izdiham' iddialarına yanıt!
<p>Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erk

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri´nde En İyi Erkek Oyuncu Seçildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en stresli meslekleri belli oldu

Kayağın merkezi Palandöken misafirlerini yapay buz parkıyla cezbedecek