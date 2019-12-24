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  3. Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Pozları olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Pozları olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Pozları olay oldu

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Köseoğlu'nun sevgilisinin de ünlü olması, oyuncunun takipçilerini şaşırttı.

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Hayal Köseoğlu, sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımının ardından meslektaşı Caner Şahin'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

BEĞENİ YAĞDI

Köseoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu karenin altına 'aşk' notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Caner Şahin, 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini canlandırarak yaşamıştır. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi yapımlarda yer alan Caner Şahin şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat vermektedir. Caner Şahin, 1.84 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.

Caner Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzgun (Kartal) (TV Dizisi)
2019 – Kardeşler (Ramazan) (Sinema Filmi)
2018 – Nefes Nefese (Salih) (TV Dizisi)
2017 – Tutsak (Bahadır) (TV Dizisi)
2016 – Babam ve Ailesi (Kadir) (TV Dizisi)


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