11 Eylül 2020 Cuma 09:59 | Son Güncelleme:
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun eski halini görenler şaşkına döndü
Son zamanların en popüler dizileri arasında yer alan ve şimdilerde ise yeni sezonu heyecanla beklenen Mucize Doktor'un oyuncu kadrosuda dikkat çekiyor. Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun eski halini görenler şaşkına döndü. Mucize Doktor'un Açelya'sı güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu da dikkatleri üzerine çekiyor.
Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da 'Açelya' karakterine hayat veren oyuncu Hayal Köseoğlu sosyal medya pozları ile gündemden düşmüyor. Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun eski halini görenler şaşkına döndü. Yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.
Aşk-ı Memnu'nun Gıcık Pelin'i, Mucize Doktor'un Hemşire Açelya'sı'nın şoke eden değişimi...
28 yaşındaki güzel oyuncuyu Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde zevkle izlemiştik.
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
Hayal Köseoğlu, 26 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.
Küçük yaşta oyunculukla tanışan Köseoğlu, 6 yaşında Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.