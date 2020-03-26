Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu: Eğer gerçekten oynadığım karakter olsaydım...

Mucize Doktor'da bir hemşireyi canlandıran Köseoğlu, sağlıkçıların yaptıkları işin önemini vurgulayarak şu satırları paylaştı:

"Eğer gerçekten oynadığım karakter olsaydım, bu süreçte evimin güvenli sınırlarının içinde kendimi korumaya almış olamayacaktım. Kendilerini dünyamızın geleceği için tehlikeye atan tüm sağlık çalışanlarımıza kalbimin en derinliklerinden teşekkür edip, cesaretlerini hayranlıkla izliyorum."