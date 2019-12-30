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  3. Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı? Her şeyi sildi!

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı? Her şeyi sildi!

Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, Caner Şahin'den ayrıldı mı" Her şeyi sildi!

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren oyuncu Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Caner Şahin'le gündem olmuştu. Romantik karelerini sosyal medyadan paylaşan oyuncu, son olarak o kareleri silince ayrılık iddiaları ortaya atıldı.

Instagram'dan paylaştığı cesur karelerle sık sık gündeme gelen Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Caner Şahin ile romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından oyuncu çiftin, aşk yaşadığı ortaya çıkmış ve herkes ikiliyi çok yakıştırmıştı. Ancak Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin'in son hamlesi şok etkisi yarattı.

AYRILDILAR MI?

Birlikte olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silen 'Hayal Köseoğlu ve Caner Şahin ayrıldı mı?' sorusu akılları kurcaladı. Çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.


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