Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu, ayrılık iddialarının ardından ilk kez konuştu

Ünlü çift, dün sosyal medya hesaplarından birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşarak ayrılık dedikodularını yalanlandı.

'EN AYDINLIK, EN KARANLIK, EN İLHAM VERİCİ'

Hayal Köseoğlu, ‘Gardırop’a verdiği röportajda da şunları söyledi: “Aşk olmazsa olmazım. Hayattaki en güzel, en aydınlık, en karanlık, en ilham verici, en tüketici, en mutlu eden, en perişan hale getiren her şey benim için aşk.”

'KISITLAMAK ASLA BANA GÖRE DEĞİL'

Oyuncu, deli gibi kıskanç olduğunu da açıklayıp "Ama kısıtlamak asla bana göre değil. Çünkü ben de özgürlüğüme düşkünüm" diye konuştu.