Mucize Doktor'a flaş transfer! Eltilerin Savaşı filminin yıldızı kadroda

24. son bölümüyle dün akşam ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin 25. yeni bölümünden ilk fragmanı yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'a yeni bölümde, son olarak Eltilerin Savaşı filminde rol alan Merve Dizdar'ın katıldığı görüldü.

YENİ ASİSTAN OLARAK GELİYOR

Merve Dizdar'ın canlandırdığı Damla, Berhayat Hastanesi'nde yeni asistan doktor olarak işe başlıyor. Ancak Damla'nın Ali Vefa'ya karşı olan tutumları, Nazlı'yı rahatsız ediyor. Damla'ya meydan okuyan Nazlı'nın "Benimle istediğin kadar yarışabilirsin. Ama Ali'nin incinmesine asla izin vermem" sözleri dikkat çekiyor.