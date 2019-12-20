Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9153
  • 6,5647
  • 281.245
  • 111422
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mucize Doktor'da senaryo hatası! Doktor Ela'nın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Mucize Doktor'da senaryo hatası! Doktor Ela'nın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Mucize Doktor'da senaryo hatası! Doktor Ela'nın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Mucize Doktor dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Ancak dizideki bir senaryo hatası Twitter'ı salladı.

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde Doktor Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, Mucize Doktor dizisi ile 10 yıl aradan sonra oyunculuğa geri dönmüş ve sosyal medyada olay olmuştu.

'BABAMI KAYBEDİNCE FRANSA'YA GİTTİM'

Ancak Doktorlar dizisinde beyin cerrahi asistanlığı yaparken Mucize Doktor'da kardiyologluğa geçen Doktor Ela'nın, "Babamı kaybettikten sonra Fransa'ya gittim." sözleri Twitter'ı ayağa kaldırdı.

YORUM YAĞDI

Dizinin sıkı takipçisi olan fanlar, Ela'nın babasının ölümünden sonra değil, Levent'in nikah masasında onu terk edip gitmesinden sonra Fransa'ya gittiğini ortaya çıkardı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu konuda tweet atmaya başladı. Bölümlere kadar ayrıntı verdiler.

Mucize Doktor senaristlerinin bu durumu gözden kaçırması Doktorlar fanlarını kızdırdı.


Mucize Doktor'da senaryo hatası! Sosyal medya ayağa kalktı
Mehmet Günsür'den partner itirafı: Yüzünü bile görmek istemedim!
RTÜK'ten Çukur'a bir ceza daha
Dede olan Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te!
<p>Olay Gazipaşa’nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi yakınındaki D-400 karayolu üzerinde 20 Nisan

Trafik Polisinden Hayat Kurtaran Müdahale...

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

TOKİ hangi il ve ilçelerde konut yapacak? İşte tam liste

Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: Değeri dudak uçuklattı