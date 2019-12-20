Mucize Doktor'da senaryo hatası! Doktor Ela'nın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisinde Doktor Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, Mucize Doktor dizisi ile 10 yıl aradan sonra oyunculuğa geri dönmüş ve sosyal medyada olay olmuştu.

'BABAMI KAYBEDİNCE FRANSA'YA GİTTİM'

Ancak Doktorlar dizisinde beyin cerrahi asistanlığı yaparken Mucize Doktor'da kardiyologluğa geçen Doktor Ela'nın, "Babamı kaybettikten sonra Fransa'ya gittim." sözleri Twitter'ı ayağa kaldırdı.

YORUM YAĞDI

Dizinin sıkı takipçisi olan fanlar, Ela'nın babasının ölümünden sonra değil, Levent'in nikah masasında onu terk edip gitmesinden sonra Fransa'ya gittiğini ortaya çıkardı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu konuda tweet atmaya başladı. Bölümlere kadar ayrıntı verdiler.

Mucize Doktor senaristlerinin bu durumu gözden kaçırması Doktorlar fanlarını kızdırdı.