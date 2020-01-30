Mucize Doktor'da Ferman Hoca ölecek mi? Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna kimdir?

Reyting rekorları kıran Mucize Doktor bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Bu akşamki bölümde Çin'de yayılan Coronavirüs'ü konu edinen Mucize Doktor'da yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.

MUCİZE DOKTOR FERMAN HOCA ÖLECEK Mİ?

Mucize Doktor fragmanında Ferman Hoca, telefonda Adil Hoca'ya hastaneye gelen vakalar hakkında bilgi veriyor. Hastaların öldüğünü söyleyen Ferman Hoca, bulaşıcı bir virüs olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Hastalığı durduramayan Ferman Hoca, "Bu hastanede bulunan herkes an itibari ile karantina altındadır. Umarım kimseye bulaşmamıştır" diyor.

Dizinin yayınlanan ikinci fragmanında ise Ferman Hoca, "Ali maskeni tak, bana da bulaştı." diyor. Ferman enfeksiyon kapmasının ardından Ali Vefa "Niye dikkat etmedin kendine, bir kere kaybettim abimi, bir daha mı kaybedeceğim?" diyerek ağlıyor.

Peki, Ferman Hoca ölecek mi, yoksa kurtulacak mı? sorunun yanıtı yeni bölümde.

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN



MUCİZE DOKTOR'UN FERMAN'I ONUR TUNA KİMDİR?

02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota , Ayla Algan , Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek , Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.

FERMAN KİMDİR?

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.