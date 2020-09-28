Mucize Doktor'da Ali Vefa yine ağlatacak! İlk kez abi olacaktım

Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa yine ağlatacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ali Vefa'nın 'İlk kez abi olacaktım' sözleri dikkat çekti. Taner Ölmez’in Ali Vefa karakteri ile devleştiği bu ortamda, Seda Bakan’ın Ferda karakteri ile renk kattığı dizide önemli gelişmeler yaşanacak.

Ölüm döşeğindeki Adil hocanın kurtuluşu için herkes seferber olmuş durumda. Ferda’nın babasının kurtuluşu için izin vermesi şart. Ali Vefa, onu ikna edebilecek mi?

Ayrıca Ali Vefa’nın Kıvılcım’ın bebeğinir hastaneden ayrılmasına karşı çıkması ve bunun için de “İlk kez abi olacaktım” şeklindeki sözleri izleyenleri bir hayli duygulandıracak. Bakalım Beliz’in bebeği kardeşi olarak kabul etmeme inadını Ali Vefa’nın bu duygusallığı kıracak mı?

İşte Mucize Doktor'un 31. bölümünden 2. fragmanı:



