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  3. Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan'dan Doktor Ela paylaşımı: Ben yine bildiğiniz gibi

Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan'dan Doktor Ela paylaşımı: Ben yine bildiğiniz gibi

Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan'dan Doktor Ela paylaşımı: Ben yine bildiğiniz gibi

Mucize Doktor dizisine konuk olacağı ortaya çıktığından beri hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği Yasemin Özilhan, diziden bir karesini paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı.

Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Mucize Doktor dizisinin geçtiğimiz günlerde 14. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek yeni bölümünde 'Doktorlar' dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan'ın konuk oyuncu olarak rol Mucize Doktor'da alacağı ortaya çıktı.

'BEN YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ'

Özilhan, sette çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 'Ela' karakteriyle hafızalara kazınan Özilhan, paylaşımına, "Ben yine bildiğiniz gibi... Ağla kalbim ağla..." notunu düştü.


Yasemin Özilhan setten paylaştı: Ben yine bildiğiniz gibi
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