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  3. Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan setlere geri dönecek mi? Net konuştu!

Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan setlere geri dönecek mi? Net konuştu!

Mucize Doktor'a konuk olan Yasemin Özilhan setlere geri dönecek mi" Net konuştu!

Mucize Doktor dizisiyle yıllar sonra ekranlarda boy göstererek dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, önceki akşam Ebru Gündeş konserinde görüntülendi.

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle Mucize Doktor'a konuk olan Özilhan, duygularını Uçankuş TV'ye şu sözlerle anlattı:

"Çok güzel ve keyifliydi. Güzel bir amaç için yaptım en önemlisi de buydu. 10 yıl sonra konuk oyuncu olarak girdim ve eski anılarımı yaşadım güzeldi" dedi. Diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacağını açıklayan Yasemin Özilhan, başka dizi tekliflerine sıcak bakmadığını da dile getirdi.


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