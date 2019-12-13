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  3. Mucize Doktor'a 'Doktor Ela' olarak dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!

Mucize Doktor'a 'Doktor Ela' olarak dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!

Mucize Doktor'a 'Doktor Ela' olarak dönen Yasemin Özilhan sosyal medyanın gündeminde!

Yıllar önce Doktorlar dizisinde 'Doktor Ela' karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, Mucize Doktor dizisinde ortaya çıktı. Sosyal medya Özilhan'ı konuştu, Twitter'da anında TT oldu.

Bir daha setlere geri dönmeyeceğini pek çok kez dile getiren Yasemin Özilhan, Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Özilhan'ın 'Doktor Ela' olarak yeniden ekranlara döneceğini duyan hayranları, adeta nefesini tuttu. 

TWİTTER'A DAMGA VURDU

Dizinin fragmanı yayınlandığında Ela karakterini gören izleyiciler heyecanlanmış, "Mekanın sahibi geri döndü" ve "Gözyaşlarımı tutamıyorum" şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Dün akşam ise Özilhan, yıllar sonra ilk kez izleyici ile buluştu. Twitter’da ‘Doktor Ela’ etiketiyle TT listesine giren Yasemin Özilhan, sosyal medyanın da en çok konuştuğu isim oldu.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan’ın yer aldığı dizinin 14’üncü bölümünün final sahnesinde yer alan Özilhan, 15’inci bölümde, kalbi dışında doğan bir hastayı tedavi etmek için hastaneye geliyor...

15. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ


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