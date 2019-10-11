Mucize Doktor'a damga vuran sahne! Ali Vefa izleyenleri gözyaşlarına boğdu

The Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor dizisi, dün akşam 5. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde doktor Ali Vefa, yıllar önce ölen kardeşine benzerliğiyle dikkat çeken bir çocuğa Şeker Portakalı kitabından bir sayfa okudu. Ali'nin kitap okurken duygusal anlar yaşaması ve çocuğun yanından ayrılırken ağlayarak "Hoşçakal abi" demesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Mucize Doktor dizisini izleyenler, yaşadığı duyguları Twitter hesabından paylaştı. İzleyicileri ekrana kilitleyen diziyle ilgili pek çok tweet atıldı.