Mucize Doktor'a Ali Vefa'nın istifası damga vuracak!

Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor'un 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde hastanede istifa şoku yaşanacak. Ali Vefa, Berhayat Hastanesi'ndeki görevinden istifa ettiğini Tanju'ya açıklıyor. Ferman ise Ali Vefa'ya "Seninle çalışmak bir şerefti kardeşim" sözleriyle veda ediyor.

ALİ VEFA HASTANEDEN AYRILIYOR MU?

Mucize Doktor'un 32. yeni bölüm fragmanında, Doktor Ali Vefa, çalıştığı hastaneden ayrıldığını söylüyor. Tanju'nun "Bunca olayın üstüne bir de laçkalık yaparsan kapının önüne koyarım seni" sözlerine karşılık Ali Vefa istifa ettiğini dile getiriyor.

Ali Vefa'nın istifası başta Ferman ve Nazlı olmak üzere herkesi üzüyor. Eşyalarını toplayarak hastaneden ayrılan Ali Vefa ise "Elveda Berhayat Hastanesi seni tanımak çok güzeldi" sözleriyle veda ediyor.





MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.

Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.