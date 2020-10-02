Mucize Doktor'a Ali Vefa'nın istifası damga vuracak!
Fox TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Mucize Doktor, dün akşam 31. bölümü ile ekranlara geldi. Adil hocanın hastalığı yeniden nüksederken, Adil hocanın kızı olarak diziye dahil olan Seda Balkan ile Ali'nin konuşması ise en dikkat çeken sahne oldu. Mucize Doktor'un yeni bölümünde ise Ali Vefa'nın istifası damga vuracak.
Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor'un 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde hastanede istifa şoku yaşanacak. Ali Vefa, Berhayat Hastanesi'ndeki görevinden istifa ettiğini Tanju'ya açıklıyor. Ferman ise Ali Vefa'ya "Seninle çalışmak bir şerefti kardeşim" sözleriyle veda ediyor.
ALİ VEFA HASTANEDEN AYRILIYOR MU?
Mucize Doktor'un 32. yeni bölüm fragmanında, Doktor Ali Vefa, çalıştığı hastaneden ayrıldığını söylüyor. Tanju'nun "Bunca olayın üstüne bir de laçkalık yaparsan kapının önüne koyarım seni" sözlerine karşılık Ali Vefa istifa ettiğini dile getiriyor.
Ali Vefa'nın istifası başta Ferman ve Nazlı olmak üzere herkesi üzüyor. Eşyalarını toplayarak hastaneden ayrılan Ali Vefa ise "Elveda Berhayat Hastanesi seni tanımak çok güzeldi" sözleriyle veda ediyor.
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.
Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.