Mucize Doktor yeni sezon tarihi belli oldu! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Fox'un sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor son olarak 28. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı ve koronavirüs sebebi ile çekimlerine ara verildi. Taner Ölmez’in başrolünde olduğu dizinin 29. yeni bölümünün çok iddialı olacağı biliniyor. Mucize Doktor yeni sezon tarihi belli oldu.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Mucize Doktor dizisi 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle birlikte, kaldığı yerde devam edecek.





MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Mucize Doktor dizisinde, abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen, yetimhanede büyüyen savant sendromlu Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor.

MUZİCE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Doktor Ferman (Onur Tuna)

Doktor Adil (Reha Özcan)

Doktor Nazlı (Sinem Ünsal)