Mucize Doktor yeni sezon ne zaman başlayacak? Mucize Doktor 29. yeni bölüm bu akşam var mı?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Geçtiğimiz sezon ilgiyle takip edilen dizi, yeni sezonuyla ekranlara dönecek. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor son olarak 28. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.





MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Mucize Doktor dizisinde, abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen, yetimhanede büyüyen savant sendromlu Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor.

MUZİCE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Doktor Ferman (Onur Tuna)

Doktor Adil (Reha Özcan)

Doktor Nazlı (Sinem Ünsal)