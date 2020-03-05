Mucize Doktor yeni oyuncusu Merve Dizdar kimdir? Mucize Doktor'un Damla'sı Merve Dizdar kaç yaşında, nereli?

Merve Dizdar kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor’un 5 Mart Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde diziye “Damla” karakterin ile giren Merve Dizdar’ın kim olduğu ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Dizide çok başarılı bir asistan olan Damla kıskanç ve hırslı tavırlarıyla ön plana çıkıyor. İşte Mucize Doktor’un Damla’sı Merve Dizdar hakkında merak edilenle…



MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986’da İzmir’de doğdu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Merve Dizdar Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.

İlk sinema deneyimi “Bir ses böler geceyi” filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu.

Ayrıca Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof’u filmlerinde de rol aldı.