Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? sorusunun yanıtı tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen, Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa karakteri ile başrolünü oynadığı Fox TV'nin iddialı dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?



Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor corona virüs sebebi ile setleri erteleme kararı aldı. Mucize Doktor 1. Bölüm tekrarıyla bu akşam izleyicisi ile buluşacak.

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?



Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor'un yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.