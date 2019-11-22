Mucize Doktor ve Kadın dizisi neden iç içe geçti?

İşte Çağla Gürsoy'un o yazısı:

Küresel ısınmayı iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Havaların mevsim normallerinde seyretmemesine son senelerden alışkınız ama git gide durumun vahimleştiğini düşünüyorum ben deniz. İçimi bir ‘Ne olacak sonumuz?’ endişesi aldı ufaktan. Yılbaşı geliyor, kar, kış, çam ağacı falan moduna girmemiz gereken şu günlerde, neredeyse kolsuz tişörtlerle geziyoruz. Sosyal yaşama etkisine bakacak olursak restoranlar daha kışlık menülerine geçemedi. Hatta terası, bahçesi olmayan mekanlar daha sezonu bile açamadı. AVM’lerin en civcivli dönemleri bayram ve tatil öncesi dönemlerdir bunların en başında da yılbaşı dönemi gelir. Aylar öncesinde AVM binası ve mağazalar kar, kış, çam ağacı, geyik, Noel Baba figürleriyle süslenir ve müşterilere alışveriş için daha cazip bir ortam yaratılır. Büyük bir giyim mağaza zincirinin pazarlamasında çalışan bir arkadaşımla bu durumu konuştuk. Dedim ‘’Daha yılbaşı havası gelmedi mağazalara’’. O da dedi ki; ‘’Şu an müşteri ılıman havalardan öyle memnun ki kar kış görmek istemiyor. Aylar öncesinde hazırladığımız kış konseptli hem ürün hem süsleme görsellerimizin hepsini rafta bekletiyoruz. Bizim için büyük bir pazarlama strateji krizi ve para kaybı oldu’’… Valla hiç bu açıdan düşünmemiştim...

BOŞA SU AKITMAYIN!

Son günlerde her yerde çıkan İstanbul’da 100 günlük su kaldı haberlerine denk gelmişsinizdir muhakkak. Umarım dikkatinizi çekmiştir ve durumun ciddiyetini okumuşsunuzdur. Küresel ısınma bu sefer yaşadığımız şehri ciddi anlamda vurmuş durumda. Afrika gibi susuzluğun ölümlere yol açtığı ülkeleri dinliyoruz, izliyoruz ama hiç başımıza geleceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz fakat doğanın artık insanoğluna küstüğüne inanıyorum ben. Verdiklerini tek tek alıyor sanki. Ben demiyorum ki gidin ağaç dikin, su çıkarma çalışmalarına katılın, küresel ısınma hakkında araştırmalar yapın. Bireysel olarak belli başlı şeyler yapmamız gerekiyor. İlk olarak her şeyin başı çevre kirliliği… Şu çevre bilincini çocuklara aşıladık, yetişkinlere aşılayamadık gitti! Hadi yolda çöp görünce bir zahmet alıp atmıyorsunuz, bari sadece kendi etrafınızı temiz tutmakta sorumluluk hissediniz.

Kuraklık konusuna geri dönecek olursak ise barajlarda az miktarda su kaldı çünkü yağış yok. Buna artı olarak su tüketimi her sene daha da artıyor. Bu konuya parmak basmak ve toplumda farkındalık yaratmak için Finish bulaşık deterjanı ilk hamle olarak elde bulaşık yıkama olayını tamamen bitirmek üzere el yıkama deterjanını piyasadan kaldırdı ve şimdi bilinç düzeyini artırmak adına benim de taktir ettiğim çeşitli kampanyalar yapıyor.

‘MUCİZE DOKTOR’ VE ‘KADIN’ DİZİLERİNDEN MESAJ

Bu hafta televizyon izleyicisinin dikkatini en çok çeken olaylar biri ‘Kadın’ ve ‘Mucize Doktor’ dizilerinin birbiri içine geçme hadisesiydi. ‘Kadın’ dizisine Taner Ölmez doktor rolünde katılırken Mucize Doktor dizisine ise Özge Özpirinçci oğlu hasta anne rolünde dahil oldu. Aslında bu farklı dizi karakterlerinin bir araya gelme olayı ilk defa uygulanmadı hatta Amerikan dizlerinde sıkça izleyiciye bu tarz ters köşeler yapılıyor. Bu sefer uygulanan bu dizilerin buluşma olayı aslında bir amaca hizmet etmek içinmiş. 2 farklı dizinin izleyici kitlesini bir araya getirerek ve dikkatlerini çekerek su israfı, yanlış su kullanımı, su tasarrufu gibi konularda kuraklığa karşı insanları bilinçlendirmekmiş hedefleri. Umarım bu alt mesajlar doğru hedefe ulaşmıştır.