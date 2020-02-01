Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Perşembe günlerinin fenomen dizisi Mucize Doktor reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bu hafta yayınlanan yeni bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Mucize Doktor'un tekrar bölümleri de yoğun ilgi görüyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Fox Tv Mucize Doktor'un tekrar bölümlerini hafta sonu yayınlıyor. Mucize Doktor tekrar ne zaman? Mucize Doktor tekrar bölümleri ne zaman? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

MUCİZE DOKTOR TEKRAR NE ZAMAN?

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un tekrar bölümleri de yoğun ilgi görüyor. Mucize Doktor tekrar bölümleri Pazar günü saat 11:15'te ekranlara geliyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Mucize Doktor kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.