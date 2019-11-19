Mucize Doktor son 10. Bölüm izleme linki: Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayında
Mucize Doktor son bölümün izleyici ile buluşmasının ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor 11 bölüm fragmanında Ferman, “Ben yanıldım Ali, aramıza tekrar hoş geldin” diyor. Ali Vefa bu konuşmanın arından mutluluktan adeta havalara uçuyor. Fragman Nazlı ve Ali’nin romantik görüntüsü ile son buluyor. İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…
Mucize Doktor 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor son 10. Bölüm izleyici karşısına Perşembe akşamı çıktı. Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdu. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yaptı. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durdu, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kaldı. Yeni bölüm fragmanında Ali’ye mutlu haber geliyor. Ferman, “Ben yanıldım Ali, aramıza tekrar hoş geldin” diyor. Ali Vefa bu konuşmanın arından mutluluktan adeta havalara uçuyor.
MUCİZE DOKTOR 11. BÖLÜM FRAGMANI
Yeni bölüm fragmanında Ali’ye mutlu haber geliyor. Ferman, “Ben yanıldım Ali, aramıza tekrar hoş geldin” diyor. Ali Vefa bu konuşmanın arından mutluluktan adeta havalara uçuyor.
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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdu. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yaptı. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durdu, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kaldı. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğdu.