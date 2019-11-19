Mucize Doktor son 10. Bölüm izleme linki: Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayında

Mucize Doktor 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor son 10. Bölüm izleyici karşısına Perşembe akşamı çıktı. Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdu. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yaptı. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durdu, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kaldı. Yeni bölüm fragmanında Ali’ye mutlu haber geliyor. Ferman, “Ben yanıldım Ali, aramıza tekrar hoş geldin” diyor. Ali Vefa bu konuşmanın arından mutluluktan adeta havalara uçuyor.

MUCİZE DOKTOR 11. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanında Ali’ye mutlu haber geliyor. Ferman, “Ben yanıldım Ali, aramıza tekrar hoş geldin” diyor. Ali Vefa bu konuşmanın arından mutluluktan adeta havalara uçuyor.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdu. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yaptı. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durdu, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kaldı. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğdu.

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