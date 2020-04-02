Mucize Doktor sete ara verdi, Onur Tuna'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi

Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Otizmli bir doktorun başarı öyküsünün anlatıldığı Mucize Doktor her hafta Perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Koronavirüs salgını nedeni ile bazı dizilerin setlere ara vermesi üzerine yeni bölümler yerine özel bölümler ekranlara geliyor. Mucize Doktor da o dizilerden biri. Dizi, bu hafta da özel bölümüyle ekrana gelecek.

ONUR TUNA'DAN MASKELİ PAYLAŞIM

Son olarak Onur Tuna sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koronavirüse karşı önlem aldığı görülen Tuna, maskeli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Temel ihtiyaçlar için dışarı çıktığını belirten oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.