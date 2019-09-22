Mucize Doktor oyuncuları arasında şaşırtan isim: Reyting rekortmeni dizide oynamıştı!
Reyting listelerini sallayan Mucize Doktor dizisine yeni bir isim katıldı. İlk iki bölümüyle reyting sonuçlarında deprem etkisi yaratan Mucize Doktor’a Gökçe Akyıldız da katıldı.
Otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikâyesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisine yeni bir isim daha katıldığı iddia edildi.
İlk iki bölümüyle reyting listelerini altüst eden Mucize Doktor’a, Kırgın Çiçekler dizisiyle adından söz ettiren Gökçe Akyıldız’ın da katıldığı öne sürüldü.
Gökçe Akyıldız’ın, Ada isimli bir hastayı canlandıracağı ve Taner Ölmez ile pek çok sahnede yer alacağı belirtildi.