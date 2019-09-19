Mucize Doktor oyuncuları Ali kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında?

Mucize Doktor oyunları arasında yer alan Ali karakterini kim olduğu merak ediliyor. Mucize Doktor Ali kimdir? Taner Ölmez kaç yaşında? Fox TV’nin yeni dizisinin kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Taner Ölmez ile ilgili merak edilenler haberimizde.

MUCİZE DOKTOR ALİ

20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant. Dahi ama iletişim kurmakta zorlanan Ali'nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Fakat babası, Ali'yi evlatlıktan reddetti. Kimsesiz kalan Ali, onu sahiplenen Adil Hoca sayesinde hayata tutundu. Abisine verdiği doktor olma sözünü de Adil Hoca sayesinde tuttu ve tıp fakültesini birincilikle bitirdi.

Ali, şimdi asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek; sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, otizmli Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali’nin çevresinde bir aile olacak.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğdu.

Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare’in ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’ oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ‘’Gıyabettin’’ karakterini canlandırdığı ‘’Kapalıçarşı’’ projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ATV’de yayınlanan ‘’İstanbul’un Altınları’’ adlı dizide rol aldı.

2012 yılında, Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘’Uzun Hikaye’’ filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan’ın yönettiği ‘’Kayıp Şehir’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Sadık’’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin’in yönettiği ‘’Medcezir’’ dizisinde hayat verdiği ‘’Mert’’ karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Star TV’de yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ‘’Muhteşem Yüzyıl – Kösem’’ adlı dönem dizi projesinde ‘’Şehzade Osman’’ rolüyle yer aldı.

Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn’in sahnelediği ‘’Katil Joe’’ oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘’Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu’’ ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü’nün yönettiği ‘’Kırık Kalpler Bankası’’ sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ‘’Osman’’ rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.

2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses’in hayatının konu edildiği ‘’Müslüm’’ sinema filminde sanatçının kardeşi “Ahmet” rolünü canlandırdı.

Semaver Kumpanya bünyesinde “Semaver ve Kumpanya-Yeniden” oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak Blu TV’de yayınlanan‘’Dudullu Postası’’ adlı internet dizisinde ‘’Tayfur’’ karakteriyle yer almıştır.