Mucize Doktor yeni sezon fragmanı yayında! Mucize Doktor ne zaman başlayacak?

Mucize Doktor'un yeni bölümleri büyük bir heyecanla tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Fox Tv’de yayınlanan, ilk bölümünden itibaren özellikle konusu ve oyuncu performanslarıyla büyük beğeni toplayan Mucize Doktor'un yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Mucize Doktor ne zaman başlayacak?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Mucize Doktor yeni bölümlerin ne zaman yayımlanacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Dizide hastahanenin Başhekimi olarak görev alan Reha Özcan katıldığı sosyal medya canlı yayınında yeni sezon için "Yaz tatilinden sonra ikinci sezon olarak başlayacağız büyük ihtimalle" dedi.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINDA!







MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.





MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Mucize Doktor dizisinde, abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen, yetimhanede büyüyen savant sendromlu Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor.

MUZİCE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez)

Doktor Ferman (Onur Tuna)

Doktor Adil (Reha Özcan)

Doktor Nazlı (Sinem Ünsal)