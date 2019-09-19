Mucize Doktor Nazlı kimdir? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın hayatı, diziyi izleyen bireyler tarafından araştırılmaya başladı. Fox Tv’de Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor dizisi, konusu ve oyuncu kadrosuyla herkesi etkilemeyi başardı. Mucize Doktor Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından birisidir. Bağımlılıksa onun en hassas noktasıdır. İşte Mucize Doktor Nazlı (Sinem Ünsal) hakkında merak edilenler

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı.

Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,

2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Diziler

2016-17 Çoban Yıldızı dizi /Most Yapım

2017-18 Siyah Beyaz Aşk dizi / D Yapım

2018-19 Kızım dizi / Med Yapım

2019-... Mucize Doktor dizi / MF Yapım

Sinem Ünsal'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

2019-... Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi