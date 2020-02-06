Mucize Doktor 21. yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Reytinf rekorları kıran Mucize Doktor'da ölümcül virüsün bulaştığı Ferman Hoca'nın ölüp ölmeyeceği merak ediliyordu. Yeni bölüm fragmanında Ferman Hoca'nın yaşadığı ancak virüsten kurtulamadığı görülüyor. İzleyiciler Mucize Doktor Ferman ölecek mi? Mucize Doktor Ferman Hoca kurtuldu mu? sorularının yanıtını araştırıyor.

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MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar

MUCİZE DOKTOR FERMAN ÖLECEK Mİ?

Mucize Doktor Ferman'ın ölmemesi için Doktor Ali'den elinden gelenin fazlasını yapması isteniyor. Beliz, Ali'ye "Ferman'ı kurtarman lazım.. İçindeki o mucizeyi, o gücü biliyorum. Ferman'ı kurtaracaksın." diyor. Ferman Hoca kurtulacak mı? yanıtı bu akşamki yeni bölümde.

MUCİZE DOKTOR FERMAN KİMDİR?

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

MUCİZE DOKTOR'UN FERMAN'I ONUR TUNA KİMDİR?

02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota , Ayla Algan , Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek , Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.