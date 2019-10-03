Serenay Aktaş kimdir? Mucize Doktor Elif kimdir, kaç yaşında?

Mucize Doktor Elif kimdir, kaç yaşında? sorusu aranan konular arasında bulunuyor. Başladığı günden bu yana ekranların favori dizisi haline gelen ve reytingleri alt üst eden Mucize Doktor dizisine yeni oyuncu transfer oldu. Survivor yarışması ile tanınan ve daha sonra birçok dizide rol alan Serenay Aktaş dizinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı. Diziyi kaçırmayanlar Mucize Doktor Elif kimdir, kaç yaşında? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

MUCİZE DOKTOR ELİF KİMDİR?



Yeni asistan Elif,Hastanede dengeleri değiştirmeye geliyor. Elif, Ali ile Nazlı'nın arasının bozulmasını fırsat bilerek Ali'ye yanaşacak. Ferman'a da gizliden hayranlık duyan Elif'in gerçek amacı da sonradan ortaya çıkacak.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 İstanbul’da doğmuştur. 15 yaşında Zeytinburnuspor’da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor’a transfer olmuştur. Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetmiştir.

Futbolun yanı sıra Serenay Aktaş Kanıt dizisinde oyunculuğa başlamıştır. Ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanınmıştır.

Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl’da bir sezon oynadıktan sonra ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3’te (Merve) karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı Survivor Ünlüler – Gönüllüler’e katılan Aktaş; Survivor’da Ünlüler adasında 91 gün kaldıktan sonra elenmiştir. Survivor yarışmasının ardından Figüran isimli sinema filminde başrol oynamıştır. Ardından Kaçak Gelinler’de Pınar karakterini oynamıştır.