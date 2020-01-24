Mucize Doktor dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüsü paniği hastaneyi sardı

Kısa sürede fenomen haline gelen Mucize Doktor dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in başrol oynadığı dizinin yeni bölümünde dünyanın konuştuğu virüs salgını konu edindi.

ACİL SERVİS KARANTİNA ALTINA ALINIYOR

Berhayat Hastanesi'nde çok hızlı bir şekilde ölüme yol açan virüs paniği yaşanıyor. Hastanenin acil servisine yatırılan hastalarda olan bir virüs hızla yayılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüsü salgınına gönderme yapılan bölümde, Dr. Ferman üç hastasını da kaybedince acil servisi karantinaya alıyor.

"HASTALARI HIZLI BİR ŞEKİLDE KAYBEDİYORUZ"

Berhayat Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, nöbetçi olan Dr. Ferman, Başhekim Adil'e bilgi vererek, "Malezya'dan birlikte uçağa binmişler. İki hasta eks oldu. Üçüncü hastayı da kaybediyoruz. Çok hızlı seyrediyor. Bir kaç saat içinde olup bitiyor her şey" diyor.

NAZLI GÖZYAŞLARINA BOĞULUYOR

Acil serviste görev yapan Doktor Ali Vefa ve Nazlı da karantina nedeniyle hastaneden çıkamıyor. Fragmanda salgın hastalığın ardından ise Nazlı'nın gözyaşlarına boğulması dikkat çekiyor.