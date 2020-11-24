Mucize Doktor dizisine yeni bir karakter katılıyor!

Mucize Doktor dizisine yeni katılacak olan karakter Ali Vefa’nın komşusu olarak bir bölüm sonra diziye dahil olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgiye göre Ezo isimli bir kadın karakter diziye katılacak.

Oyuncu seçiminin henüz yapılmadığı ancak karakterin diziye Ali Vefa’nın yeni komşusu olarak geleceği ifade ediliyor.

Dizinin 39. bölüm tanıtımında Nazlı’ya “Her şey için teşekkür ederim Nazlı. Seni çok özleyeceğim” sözleri, Ali Vefa ve Nazlı’nın ayrıldığına işaret ederken, yeni gelecek karakterin Ali Vefa’nın hayatına girecek yeni bir aşk mı olup olmadığı da şimdiden merak konusu..

Mucize Doktor’da geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Ali Vefa ve Nazlı arasında duygusal bir sahne yaşanmıştı. Ali Vefa, başka insanlar gibi normal davranmaya çalışsa da yapamadığını, zorlandığını anlatmış ve Nazlı’ya “Ben otizmliyim ve bu değişmeyecek” diyerek kimsenin kendisini anlamadığını söylemişti.