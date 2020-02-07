Mucize Doktor dizisine sürpriz oyuncu

Bizim Hikaye dizisindeki Müjde karakteriyle tanınan, sonrasında da Vuslat dizisinde rol alan genç oyuncu Serra Pirinç, fenomen dizi Mucize Doktor'a konuk oluyor.

ROLÜ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder, Bihter Dinçel ve Fırat Altunmeşe'nin paylaştığı yapımın gelecek hafta yayınlanacak olan 22. bölümüne, Serra Pirinç konuk olacak. Pirinç'in hangi rolle diziye dahil olacağı ise henüz bilinmiyor.

KONUK OYUNCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Farklı konusuyla her daim adından söz ettiren Mucize Doktor, neredeyse her bölümde ünlü oyuncuları konuk etmeye devam ediyor. Diziye daha önce de Yasemin Özilhan, Özge Özpirinççi, Ali Semi Sefil, Şerif Erol, Beren Gökyıldız ve Kemal Başar gibi isimler konuk olmuştu.