Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü! iki önemli karakter diziye veda ediyor...

MF Yapım imzalı dizinin ana kadrosunda yer alan ve 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Özge Özder'in diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Senaryodaki hikâyesi biten Özder yeni projelerle görüşüyor.

Öte yandan dizinin ekibine daha sonra katılan güçlü oyunculardan Merve Dizdar'ın da dizideki rolünün devam etmediği öğrenildi. Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek'in yönettiği merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. (Birsen Altuntaş / tv100)