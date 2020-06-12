Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8404
  • 7,6978
  • 381.395
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü! iki önemli karakter diziye veda ediyor...
12 Haziran 2020 Cuma 17:55 | Son Güncelleme:

Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü! iki önemli karakter diziye veda ediyor...

Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü! iki önemli karakter diziye veda ediyor...

Coronavirus salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarının ardından çekimlerine ara veren, reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisi yeni sezon çekimlerine temmuz ortasında başlayacak. MF Yapım imzalı dizinin ana kadrosunda yer alan ve 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Özge Özder'in diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Özder'in yeni projelerle görüştüğü söyleniyor.

MF Yapım imzalı dizinin ana kadrosunda yer alan ve 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Özge Özder'in diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Senaryodaki hikâyesi biten Özder yeni projelerle görüşüyor.

Öte yandan dizinin ekibine daha sonra katılan güçlü oyunculardan Merve Dizdar'ın da dizideki rolünün devam etmediği öğrenildi. Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek'in yönettiği merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. (Birsen Altuntaş / tv100)

Meclis Başkanı Şentop'tan dikkat çeken 'Yassıada' yorumu... ‘Bunun emsali yok‘
Bakan tarımdaki yeni gelişmeyi açıkladı! 9 bini aşkın kişi kaydoldu
30 bin gönüllü üzerinde deneme yapılacak! ABD'nin Kovid-19 aşısında son aşamaya geçti
İmamoğlu'nun yeni gündemi belli oldu! 'Esnafımızın tansiyonu yükseldi'
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Dolardaki yükseliş Lübnan halkını sokağa döktü!

Dolardaki yükseliş Lübnan halkını sokağa döktü!

Göbeklitepe normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi

Göbeklitepe normalleşme sürecinde yeniden hareketlendi

İzmir'de yağmur ve sel baskını! Vatandaş tepki gösterdi

İzmir'de yağmur ve sel baskını! Vatandaş tepki gösterdi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları