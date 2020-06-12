12 Haziran 2020 Cuma 17:55 | Son Güncelleme:
Mucize Doktor dizisinde yaprak dökümü! iki önemli karakter diziye veda ediyor...
Coronavirus salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarının ardından çekimlerine ara veren, reyting rekortmeni Mucize Doktor dizisi yeni sezon çekimlerine temmuz ortasında başlayacak. MF Yapım imzalı dizinin ana kadrosunda yer alan ve 'Kıvılcım' karakterini canlandıran Özge Özder'in diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Özder'in yeni projelerle görüştüğü söyleniyor.
MF Yapım imzalı dizinin ana kadrosunda yer alan ve 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Özge Özder'in diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Senaryodaki hikâyesi biten Özder yeni projelerle görüşüyor.
Öte yandan dizinin ekibine daha sonra katılan güçlü oyunculardan Merve Dizdar'ın da dizideki rolünün devam etmediği öğrenildi. Yusuf Pirhasan ve Aytaç Çiçek'in yönettiği merakla beklenen dizinin kadrosuna yeni oyuncular katılacak. (Birsen Altuntaş / tv100)