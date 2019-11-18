Mucize Doktor dizisinde şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor, 11. yeni bölümüyle perşembe günü ekranlara gelecek. Yeni bölümden önce yayınlanan fragmanı merakla bekleyen izleyiciler, videoyu izlerken şaşkına döndü. Fragmanda, Doktor Nazlı'nın 'Tüm tümör damarlarla kaplı' sözleriyle hatalı bir cümle kurması dikkatlerden kaçmadı. Bu hatanın sosyal medyada yayılması üzerine ise yayınlanan ilk fragman kaldırıldı. Kısa bir süre sonra da Mucize Doktor'un 11. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı.

İŞTE YENİ FRAGMAN:

KADIN DİZİSİNDE 'ALİ VEFA' SÜRPRİZİ

Öte yandan Kadın dizisinin 72. bölüm fragmanında da büyük sürpriz yaşandı. Fragmanda reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un en sevilen karakteri Ali Vefa yer aldı. Yeni sezona yaprak dökümüyle başlayan ve istediği performansı alamayan Kadın dizisi 72. bölüm fragmanıyla seyirciyi şaşırtmayı başardı.