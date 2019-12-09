Mucize Doktor dizisinde Doktor Ela sürprizi! Yasemin Özilhan setlere geri mi döndü?

Başrollerinde Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi sevilen oyuncularının yer aldığı Mucize Doktor dizisinin son olarak 14.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda 'Kadın' dizisiyle birleşerek seyirciyi şaşırtan dizi, bu haftaki fragmanıyla hayranlarını adeta şoke etti.

YASEMİN ÖZİLHAN SETLERE Mİ DÖNDÜ?

Mucize Doktor dizisinin son fragmanında, bir döneme 'Doktorlar' dizisindeki Ela karakteriyle damga vuran Yasemin Özilhan'ın geldiği görüldü. Mucize Doktor'a da Ela karakteri olarak katılan Özilhan'ı fragmanda görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna dahil olup olmadığı araştırılırken, fragmandaki 'misafir doktor' sözü Yasemin Özilhan'ın geçici olarak projeye dahil olduğunu düşündürdü.

İŞTE O FRAGMAN: