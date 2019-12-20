Mucize Doktor dizisinde dikkat çeken Doktor Ela detayı sosyal medyada olay oldu!

Doktor Ela karakteri ile tanınan Yasemin Özilhan Doktorlar dizisinin bitmesi üzerinden yıllar sonra Mucize Doktor dizisi ile oyunculuğa geri dönmüş ve sosyal medyada olay olmuştu. Kullanıcılar Yasemin Özilhan’ın Doktor Ela karakteri ile geri döndüğüne çok sevinmiş ve hakkında birçok paylaşımda bulunmuştu.

Herkesin kafasına takılan tek bir soru vardı: Doktor Ela evlendi mi?

Binlerce kişinin merak ettiği sorunun cevabı çok geçmeden Mucize Doktor dizisinde verildi.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Dizinin 19 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde Doktor Ela’nın soyadının değişmediği, Ela Altındağ olarak hayatına devam ettiği belli oldu.

SOSYAL MEDYADA TREND OLDU

Diziyi izleyen kişiler de Ela’nın evlenmediğini görünce sevinç paylaşımlarında bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları…

-Tüm Türkiye rahat bir nefes alabiliriz

-Doktor Ela "Altındağ" olarak kalmış

-Doktor Ela, Altındağ olmuş. Artık rahat biR uyku çekebilirim

-Ela Altındağ... hmmm... finalde evlilik teklifi eden Levent’ten sanırım düğünde bırakıp gitmenin intikamı alınmış.

-Ülkecek derin Bi ohh çektik Ela Altındağ

-Yemin ederim rahatladım sonunda Ela Altındağ olarak kalmış