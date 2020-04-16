Mucize Doktor bu akşam var mı? Mucize Doktor yeni bölüm tarihi belli mi? İşte 16 Nisan Fox yayın akışı

Mucize Doktor yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran ve tüm izleyicilerin takdirini toplayan Mucize Doktor her hafta Perşembe günü izleyicileri ile buluşuyor. Ancak yaşanan küresel salgın nedeni ile setlere ara veren Mucize Doktor'un yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 16 Nisan Fox yayın akışı haberimizde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI?

16 Nisan FOX yayın akışına göre, Mucize Doktor bu akşam 3. bölümü tekrarı ile ekranlara geliyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Dizinin yeni bölüm tarihi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.