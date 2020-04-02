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  3. Mucize Doktor bu akşam var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı

Mucize Doktor bu akşam var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı

Mucize Doktor bu akşam var mı" Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman" İşte yanıtı

Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Otizmli bir doktorun başarı öyküsünün anlatıldığı Mucize Doktor her hafta Perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. Corona virüs salgını nedeni ile bazı dizilerin setlere ara vermesi üzerine yeni bölümler yerine özel bölümler ekranlara geliyor. Peki, Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? işte sorunun yanıtı...

Mucize Doktor yeni bölüm bu akşam var mı? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Corona virüs salgını nedeni ile bazı dizilerin setlere ara vermesi üzerine yeni bölümler yerine özel bölümler ekranlara geliyor. 2 Nisan Fox Tv yayın akışı haberimizde

MUCİZE DOKTOR ÖZEL BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI?

2 Nisan Fox Tv yayın akışına göre bu akşam Mucize Doktor'un özel bölümü ekranlara geliyor.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor'un 29. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 28. BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.


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