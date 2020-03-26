Mucize Doktor bu akşam var mı? Mucize Doktor bitti mi? İşte 26 Mart Fox yayın akışı

Fox Tv'nin başarılı dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Ayrıca, Kanal D ekranlarında başlayacak olan Dudullu Postası'nda Taner Ölmez'in de yer alması akıllarda soru işareti bıraktı. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Mucize Doktor ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR BİTTİ Mİ?

İki yıl dijital platform için çekilmiş olan Dudullu Postası Tv'de ilk kez yayınlanmaya başlayacak. Dolayısı ile Mucize Doktor'daki Ali Vefa rolüne Taner Ölmez devam edecek.

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI?

26 Mart 2020 yayın akışına göre, bugün saat 20:00'de Mucize Doktor'un yeni bölümü ekranlara gelecek.

26 MART YAYIN AKIŞI

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Baraj

MUCİZE DOKTOR 27. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.