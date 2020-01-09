Mucize Doktor bu akşam var mı? Mucize Doktor 17. yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor bu akşam var mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor her hafta Perşembe günleri izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin geçen hafta yeni bölümü yılbaşından dolayı verilmedi. Mucize Doktor 17. bölüm fragmanı yayınlandı ve dizinin tarihi belli oldu. Mucize Doktor bu akşam var mı? sorusunun yanıtı haberimizde..

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI?

Mucize Doktor 17. yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak.

MUCİZE DOKTOR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.