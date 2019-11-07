Mucize Doktor 9. son bölüm izleme linki! Mucize Doktor 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu diziyi yakından takip eden izleyiciler tarafından aratılıyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Mucize Doktor yayınlandığı ilk günden itibaren konusu ve oyuncu kadrosu nedeniyle büyük beğeni topladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan’ın üstlendiği dizi otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesini ekranlara taşıyor. Son bölümde yönetim kurulu Ali için toplanıyor ve hastanedeki geleceği hakkında önemli gelişmeler oluyor. Haberimiz içerisinden Mucize Doktor 8. son bölüm özeti ve izleme linkine ulaşabilirsiniz

MUCİZE DOKTOR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mücize doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 9. SON BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

Ali sonunda aradığı bisikleti bulur. Ama Adil bu bisiklet fikrine hiç sıcak değildir. Hastanede işler karışıktır zaten; hakkında iki şikayet birden yapılınca yönetim kurulu acil gündemle toplanmaya karar vermiştir ve konu Ali’nin hastanedeki geleceğidir. Diğer tarafta Ferman eski bir hastasına yardım etme fırsatı yakalar ve Tanju’nun hastası da zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Herkes pişmanlıklarıyla yüzleşirken yönetim kurulu Ali için toplanır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

TANE ÖLMEZ (ALİ)

ONUR TUNA (FERMAN)

SİNEM ÜNSAL (NAZLI)

REHA ÖZCAN (ADİL)

MURAT AYGEN (TANJU)

HAZAL TÜRESAN (BELİZ)

ÖZGE ÖZDER (KIVILCIM)

BİHTER DİNÇEL (SELVİ)

HAYAL KÖSEOĞLU (AÇELYA)

FIRAT ALTUNMEŞE (DEMİR)

KORHAN ERDURAN (GÜNEŞ)