Mucize Doktor 44. yeni bölüm fragmanı geldi! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Fox TV'nin 2. sezonuyla da ilgiyle takip edilen dizisi Mucize Doktor'un 44. yeni fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, hangi gün? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Uysal'ın paylaştığı dizide bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşanacak.

MUCİZE DOKTOR 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 44. yeni bölüm fragmanında Ferman bölüm başkanı oluyor. Fragmanda Ferman'ın 'kimi kovacağımımı seçmemi isteyecek?' sorusu gündeme geldi. Beliz ise 'kimi tutacağını' şeklinde cevap veriyor. Tanju tüm stajyerlerin eşit şekilde yarışacağını dile getiriyor. Mucize Doktor'da yine heyecanlı bir bölüm olacak.





MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mucize Doktor yeni bölümü perşembe günü saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak.

MUCİZE DOKTOR 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk’a emanet etmek zorundadır. Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk’un Tanju’dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar. Zaman hem Demir’le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Mucize Doktor dizisi asıl senaryosu Kore'ye aittir. İsmi ise 'Good Doctor'dur TheGoodDoctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara geliyor.

Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli (Savant Sendromu) ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınacak.

Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve şiddete maruz bırakır.

O'nun özel olduğunu bilen bir abisi vardır ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali’ye arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Ali'nin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa’yı evlatlık edinir.

Doktor Adil, Ali Vefa’yı ilgi ve sevgi ile yetiştirir. Abisini kaybetmenin verdiği acı, hiç kimsenin ve özellikle çocukların ölmemesi için yardım edebilme arzusu ile doktor olmaya karar verir.

Ali içine kapanık bir çocukken zehir gibi zekası ile tıp fakültesini birincilikle bitirecek ve bu konuda destek olan Adil Hocanın İstanbul’da başhekimi olduğu bir hastanede asistan doktor olarak girer. Mucize Doktor dizisinde daha çok Savant Sendromu olan bir doktorun hayata uyumu, ayrıca Ali ve çevresindeki diğer doktorların aşk hikayesi anlatılacak.